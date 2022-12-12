Олег Брячак станет гостем программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде»
Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфир сегодня, 12 декабря, на радиостанции «Серебряный дождь».
На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева директор строительной компании «Монолит» Олег Брячак.
- Почему нужно торопиться купить квартиру до конца года?
- Что будет со строительством жилья в Псковской области в ближайшие годы?
- Есть ли подводные камни в ипотечном кредитовании на условиях покупателя?
- Почему в строительном бизнесе Пскова нет конкуренции?
- Как неудачу в бизнесе превратить в конкурентное преимущество и не прогореть?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.
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