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Экономика

Олег Брячак станет гостем программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфир сегодня, 12 декабря, на радиостанции «Серебряный дождь».

На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева директор строительной компании «Монолит» Олег Брячак.

  • Почему нужно торопиться купить квартиру до конца года?
  • Что будет со строительством жилья в Псковской области в ближайшие годы?
  • Есть ли подводные камни в ипотечном кредитовании на условиях покупателя?
  • Почему в строительном бизнесе Пскова нет конкуренции?
  • Как неудачу в бизнесе превратить в конкурентное преимущество и не прогореть?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

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