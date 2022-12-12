ВИДЕО Третий форум молодых предпринимателей прошёл в «Точке кипения» Пскова

15:53, 12 декабря 2022, ПАИ

III Молодежный предпринимательский форум прошёл в «Точке кипения» в Пскове. Мероприятие собрало десятки инициативных молодых предпринимателей и федеральных спикеров.

Директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, что тема у форума каждый год разная: организаторы выбирают самые актуальные темы, которые волнуют псковичей, встающих на путь предпринимательства.

В этом году для гостей подготовили образовательную программу с участием спикеров со всей России, которые рассказали о трендах интернет-предпринимательства. Участники мероприятия узнали азы продвижения бизнеса в соцсети «ВКонтакте» и работы с тендерами, послушали, как построить карьеру в интернет-маркетинге и какие есть новые рынки для малого бизнеса в условиях неопределенности. Также в рамках форума прошёл фестиваль правды о бизнесе True Story Fest.

Кроме того, студентам предоставили возможность презентовать свои проекты, которые они разрабатывали в рамках университетской акселерационной программы.