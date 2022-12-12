В Пскове завершается строительство «Дачи Деда Мороза»

19:02, 12 декабря 2022, ПАИ

Возведение «Дачи Деда Мороза» в парке Строителей в Пскове идёт полным ходом. Проект обещает быть ярким и интересным. В студии радиостанции «7 НЕБО» побывал представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«Этот проект долго обдумывали. Пандемия коронавируса мешала его реализовать. В этом году мы смогли приступить к постройке «Дачи Деда Мороза» в Пскове. Мы хотим сделать современный новогодний и рождественский уголок с прекрасными локациями для фотографирования. Там будет уникальная ёлка. И конечно, можно будет посетить «Дачу Деда Мороза», встретив русского волшебника. В первую очередь эта история для детей и туристов, но все горожане тоже смогут приехать туда: взрослым будет так же интересно, как и детям.

Купить онлайн-билеты можно на сайте театрально-концертной дирекции. Билеты будут продавать и на месте, но, по нашему опыту, лучше всё-таки приобрести их заранее. Когда билеты бесплатные, люди и относятся к этому потребительски. У нас есть определённые расходы на артистов, электричество, костюмы и т. д.

В следующем году, может быть, локация будет перенесена поближе к лесу. Посмотрим, какой популярностью будет пользоваться «Дача Деда Мороза» у псковичей и гостей города», — рассказал в эфире Дмитрий Волхонов.