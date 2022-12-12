Михаил Ведерников: Областное правительство уходит от политики «пожарной команды» и «команды Деда Мороза»

20:54, 12 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 12 декабря, провёл заключительное совещание с главами муниципальных районов и городских округов по итогам работы в 2022 году. Обсуждение коснулось всех ключевых тем, касающихся системного развития районов области, решения важных инфраструктурных и программных задач, а также актуальных вопросов жизнеобеспечения населения.Об этом сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

Открывая совещание, глава региона поблагодарил руководителей муниципалитетов за работу. Он также охарактеризовал уходящий год как непростой, эмоциональный, динамичный, но вместе с тем достаточно результативный.

Первым в повестке стоял вопрос исполнения мероприятий в рамках национальных проектов. В этом году регион реализует беспрецедентный объём средств — 12 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2021 году. На сегодняшний момент касса составляет 77 %. «Показатель объективно не лидерский. Это как раз то направление, в котором мы с вами в ближайшие 20 дней общими усилиями будем усиленно закрывать долги и выходить на плановый показатель», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание на ряд сложностей в реализации проектов в первой половине года, которые были связаны и с ростом цен, и с нарушением логистики. «Тем не менее была проведена огромная работа для выполнения всех поставленных задач. Общими усилиями реализованы десятки проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и в целом ряде других направлений. Хочу поблагодарить всех, кто сутками работал для того, чтобы не подвести нашу региональную команду», — сказал Михаил Ведерников.

Отдельно были отмечены лидеры среди муниципалитетов. Лучше и оперативнее остальных в этом году сработали команды Островского, Бежаницкого, Великолукского, Палкинского районов и города Пскова. В ходе выступления губернатор дал главам районов и сотрудникам районных администраций ряд рекомендаций в части изменения подхода к исполнению задач реализации нацпроектов в будущем. Они касаются активной работы в информационной системе «Государственные закупки Псковской области», ведения претензионной работы с подрядчиками, системного и долгосрочного планирования и участия в региональных и федеральных программах.

«Областное правительство уходит от политики «пожарной команды» и «команды Деда Мороза», потому что в целом это неправильный подход. И вы все сейчас прекрасно понимаете, что в настоящее время лишних ресурсов у нас нет. Давайте рачительно относиться к областному бюджету», — обратил внимание Михаил Ведерников.

Глава региона призвал муниципальные власти к тесному и открытому взаимодействию с профильными комитетами области по вопросам реализации нацпроектов и использования федеральных средств: «Я их сориентировал на оказание максимальной помощи и поддержки. Коллеги постоянно находятся в контакте с федеральным правительством, с министерствами. Я бы хотел, чтобы в тех условиях, которые существуют — они лояльные и ресурсные, у каждого муниципалитета была возможность этими инструментами пользоваться».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов также выразил готовность депутатского корпуса оказывать необходимую поддержку в исполнении задач, реализуемых на федеральные средства. «Каждый год, даже непростой, нам приносит дополнительные возможности. Губернатор эффективно работает, чтобы привлекать средства. Наша задача — эффективно их осваивать. Будущее региона зависит от того, насколько продуктивно мы с вами будем работать дальше», — обратился к главам районов Псковской области спикер областного парламента.

В продолжение совещания были обсуждены предстоящие в 2023 году системные изменения в работе муниципальной власти, поддержка семей мобилизованных, готовность аварийных служб к работе в новогодние праздники и другие вопросы.