Юрист объяснил, что будет, если вовремя не выйти на пенсию

09:17, 13 декабря 2022, ПАИ

Продолжение работы сверх установленного пенсионным законодательством срока влечет совершенно определенные правовые последствия, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. А значит, размер пенсии становится больше», — приводит его слова агентство «Прайм».

Сегодня основаниями для выхода на пенсию являются:

— достижение общеустановленного пенсионного возраста либо возраста, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии по старости;

— наличие минимального страхового стажа или стажа, необходимого для назначения досрочной страховой пенсии;

— наличие минимальной суммы индивидуальных коэффициентов.

Юрист отметил, что отложить выход на пенсию можно на срок от года до 10 лет. При этом условия увеличения страховой пенсии по старости с учетом премиальных коэффициентов начинают действовать через год с момента возникновения права на нее. «Так, если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных коэффициентов — на 45%», — пояснил Соловьев.

Кроме того, напомнил эксперт, если гражданин, который уже вышел на пенсию, устроится на высокооплачиваемую работу, то ему имеет смысл временно отказаться от получения страховой пенсии. «Арифметика простая: если он отработает на такой работе больше года, его страховая пенсия увеличится за счет роста премиальных коэффициентов, когда он еще раз за ней обратится. К тому же пенсия в этом случае будет увеличена на все плановые индексации, прошедшие за годы новой работы», — заключил юрист.