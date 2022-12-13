«Дача Деда Мороза» откроется в Пскове через несколько дней

12:37, 13 декабря 2022, ПАИ

«Дача Деда Мороза» откроется в парке Строителей в Пскове через несколько дней, сообщила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Дача Деда Мороза» стартует уже в конце недели. Уже построен дом Деда Мороза и несколько подсобных помещений. Стоимость билета - 700 рублей. Можно приходить группами по 10-15 человек. Каждый получит подарок», - рассказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, гостей дачи ждут интересные лекции о снежинках и северном сиянии, а также фотозона и интерактив.