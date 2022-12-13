На псковича завели дело за незаконную регистрацию иностранца

13:06, 13 декабря 2022, ПАИ

Жители Пскова и Палкинского района подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре в доме на улице Металлистов безработная псковичка незаконно прописала гражданина Республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело.

В одной из деревень на территории Палкинского района 39-летний местный житель фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Молдова. Обстоятельства произошедшего выясняются.