До двух лет тюрьмы грозит псковичу за угрозу задушить жену

15:48, 14 декабря 2022, ПАИ

До двух лет тюрьмы грозит псковичу за угрозу убить жену. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре у мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с супругой. В ходе ссоры он решил напугать женщину, схватил ее за шею и угрожал задушить.

Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Теперь ему грозит наказание по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.