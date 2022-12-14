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Происшествия

До двух лет тюрьмы грозит псковичу за угрозу задушить жену

До двух лет тюрьмы грозит псковичу за угрозу убить жену. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре. 

В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре у мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с супругой. В ходе ссоры он решил напугать женщину, схватил ее за шею и угрожал задушить.

Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Теперь ему грозит наказание по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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