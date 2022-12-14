Купившего свидетельство о регистрации мужчину будут судить в Пскове

18:09, 14 декабря 2022, ПАИ

Обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, который купил поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания, утвердили в прокуратуре Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования установлено, что мужчине была необходима регистрация по месту пребывания, которую не соглашался оформить собственник съёмной квартиры. В связи с этим он нашел в Интернете сообщество, где его проблему пообещали решить без обращения в компетентные органы и заполнения документов.

За фальшивое свидетельство мужчина заплатил десять тысяч рублей. Однако при попытке предъявить этот документ в отдел внутренней миграции УМВД России по Пскову сотрудники выявили факт подделки.

Теперь мужчине грозит наказание по статье «Подделка изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.