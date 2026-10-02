Пропавшую пенсионерку разыскивают в Великих Луках
Пропавшую 72-летнюю Нину Щетинкину разыскивают в Великих Луках, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.
1 октября женщина вышла из дома и не вернулась.
Ростом она 175 сантиметров, худощавого телосложения, у неё каштановые волосы, карие глаза. Пенсионерка была одета в тёмно-синюю куртку и чёрные штаны.
Также женщина может страдать потерей памяти.
Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля. Также продолжаются поиски 34-летнего Александра Желнова, который пропал в Островском районе 24 августа.
В Островском районе завершилось расследование убийства мужчины во время пьяной ссоры