Пропавшую пенсионерку разыскивают в Великих Луках

10:37, 02 октября 2026, ПАИ

Пропавшую 72-летнюю Нину Щетинкину разыскивают в Великих Луках, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

1 октября женщина вышла из дома и не вернулась.

Ростом она 175 сантиметров, худощавого телосложения, у неё каштановые волосы, карие глаза. Пенсионерка была одета в тёмно-синюю куртку и чёрные штаны.

Также женщина может страдать потерей памяти.

Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля. Также продолжаются поиски 34-летнего Александра Желнова, который пропал в Островском районе 24 августа.