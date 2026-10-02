Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пропавшую пенсионерку разыскивают в Великих Луках

Пропавшую 72-летнюю Нину Щетинкину разыскивают в Великих Луках, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

1 октября женщина вышла из дома и не вернулась.

Ростом она 175 сантиметров, худощавого телосложения, у неё каштановые волосы, карие глаза. Пенсионерка была одета в тёмно-синюю куртку и чёрные штаны.

Также женщина может страдать потерей памяти.

Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля. Также продолжаются поиски 34-летнего Александра Желнова, который пропал в Островском районе 24 августа.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



02 октября 2026

Пропавшую пенсионерку разыскивают в Великих Луках
02 октября 2026

Жителя Псковской области арестовали за попытку диверсии
02 октября 2026

Росгвардейцы задержали 20 нарушителей в Псковской области за неделю
01 октября 2026

В Островском районе завершилось расследование убийства мужчины во время пьяной ссоры
01 октября 2026

Пушкиногорский суд оштрафовал мужчину за покупку наркотиков в интернете
01 октября 2026

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Локне
01 октября 2026

Человек пострадал при пожаре в Псковском районе
30 сентября 2026

Нелегальных мигрантов выявили полицейские в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...