Путешественник и блогер Олег Латин выложил большой фильм о Псковщине

21:45, 14 декабря 2022, ПАИ

Большое путешествие по Псковской земле выложил в YouTube путешественник и блогер Олег Латин. В одном видео он сумел объединить путшествие по Порхову, Пскову, Новоржеву, Пушкинским Горам, Печорам и Изборску.

«Я решил проехаться по родным сердцу местам. На самом деле недалеко от Порхова находится городок Новоржев. Это родовое село по моей материнской линии. Хочу доехать до Новоржева. Возможно — в Пушкинские Горы, ещё в пару мест и вернуться в Псков», — сообщил путешественник в начале видео.