В Пскове заработал телефон Деда Мороза

23:20, 14 декабря 2022, ПАИ

В Пскове заработал телефон Деда Мороза, сообщает корреспондент ПАИ.

Позвонить волшебнику можно бесплатно по номеру (+7 8112) 29-62-69. После набора номера срабатывает автоответчик с заранее записанными фразами.

«Голос точь-в-точь как у настоящего Дедушки», — радуются псковские мамы.

Дедушка задаёт ребёнку вопросы и делает паузы, чтобы тот мог ответить на них. «Создаётся впечатление реальной беседы — у ребёнка полный восторг!» — делится впечатлениями корреспондент.