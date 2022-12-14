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Экономика

Рубль ощутимо упал по сравнению с другими валютами

Рубль в среду ощутимо упал, обновив минимумы за несколько месяцев к основным торгуемым на Московской бирже валютам, следует из данных торгов. Об этом сообщило РИА Новости
Курс доллара расчётами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,15 рубля, до 64 рублей, юаня — на 12 копеек, до 9,17 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 68,32 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов доллар обновил максимум с октября (64,18 рубля), евро — с мая (68,44 рубля), юань — с августа (9,19 рубля). Доллар поднялся за день к рублю на 1,8 %, юань — на 1,3 %, евро — на 1,9 %. 

Российская валюта усилила основную тенденцию декабря к ослаблению. С начала недели рубль возобновил снижение по отношению к «недружественным» валютам, а к её середине нарастил темпы ослабления, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

 

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