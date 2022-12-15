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Экономика

Соглашение о реструктуризации бюджетного кредита утвердит Собрание

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На ближайшей сессии депутатам предстоит утвердить законом области заключённое в ноябре этого года дополнительное соглашение Министерства финансов РФ с финансовым комитетом регионального правительства о предоставлении Псковской области кредита из федерального бюджета для погашения существующих кредитных обязательств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ вносит изменения в соглашение, подписанное два года назад, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Все коммерческие кредиты, доля которых у нас ещё совсем недавно была преобладающей, в 2022 году были погашены, – напомнил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя поступивший на обсуждение законопроект. – Благодаря поддержке президента их удалось заменить на бюджетные со ставкой всего 0,1% годовых. Это не 12%, как бывало с кредитами коммерческих банков – нагрузка по обслуживанию долга сократилась существенно. По примерным подсчётам, регион получил экономию около полумиллиарда в год. И, что ещё важно, поручение президента, поставившего соответствующую задачу в послании Федеральному Собранию, выполнено».

В допсоглашении уточнён график погашения реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту. Платежи по возврату 1,5 млрд рублей расписаны с 2021 по 2029 год включительно.

«Имеющаяся долговая нагрузка региона вполне приемлема. Долями, утверждёнными в соглашении, мы погашаем бюджетные кредиты, затрачивая значительно меньшие средства, чем прежде. Освободившиеся денежные средства могут быть направлены на решение самых насущных проблем региона – в первую очередь на реализацию важных инфраструктурных проектов», – добавил Александр Котов.

В соответствии с соглашением высвобождаемые средства могут быть потрачены на инженерные изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, на подключение объектов капстроительства к инженерным сетям для реализации новых инвестиционных проектов.

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