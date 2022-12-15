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В Пскове проходит конкурс «Караоке Пой»

Конкурс «Караоке Пой» проходит в несколько этапов. Фото: «Первый Псковский»

Создать новогоднее настроение призван конкурс «Караоке Пой», который в эти дни проходит в Пскове.

Молодые таланты и мастера вокальной импровизации борются за звание лучших. О ходе музыкального соревнования рассказал телеканал «Первый Псковский». 

Битва за звание короля караоке проходит в два этапа. Сейчас разгорается борьба за выход в финал. На конкурсе представлено порядка 15 команд, по три-пять человек в каждой. Это и студенты, и трудовые коллективы псковских предприятий, и просто любители. Организатором выступил центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства Псковской области.

Формат караоке осваивается впервые. Участники приходят на площадку с заготовленной композицией, во втором туре жребий определяет одну из 45 песен, которую необходимо спеть всем вместе, а в третьем капитаны команд поют сольно. Песни 90-х, новогодние, современные и песни про имена — организаторы старались отобрать самые популярные. 

Оценивает конкурс профессиональное музыкальное жюри. В расчёт идёт не только вокальная, но и актёрская составляющая. В первом отборочном этапе победила команда «РашнГёрлс», которая ярко исполнила песню группы "Мираж" «Музыка нас связала».

В финал выйдет только пять команд. Очередной отборочный этап пройдёт в четверг, а победитель конкурса будет объявлен 22 декабря. 

 

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