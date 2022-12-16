15,5 тысяч кубов снега вывезли из Пскова коммунальные службы

10:07, 16 декабря 2022, ПАИ

15,5 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова коммунальные службы, сообщил на сайте губернатора глава города Борис Елкин в ответ на вопрос местного жителя.

«Поинтересовался у водителя снегоуборочного трактора, почему снег не вывозят с улиц города, а только разгребают. Оказывается, до сих пор не выделено, не согласовано место, куда его вывозить!» - написал пскович.

Глава города Пскова Елкин опроверг эту информацию и уточнил, что управление городского хозяйства заключило муниципальный контракт на оказание услуг по приему и складированию снега. «В настоящее время подрядными организациями вывезено 15 550 кубометров снега», - добавил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что каждые сутки из Пскова вывозят более 500 кубов снега.