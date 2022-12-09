Более 500 кубов снега вывозят из Пскова каждые сутки

17:31, 09 декабря 2022, ПАИ

Более 500 кубов снега вывозят дорожные службы из Пскова каждые сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель главы администрации города Ирина Иванова.

По её словам, рабочие были наняты ещё осенью, чтобы не было ситуации с нехваткой рук, техники для уборки центра Пскова тоже достаточно, но есть нюанс: невозможно одновременно убирать все улицы города. «Но снег будет убран, просто надо подождать», – заверила Ирина Иванова.

Рабочая смена коммунальщиков длится 12 часов и делится на дневную и ночную. Пересменка работников происходит в 7:00 и 19:00. Перерывы - не более 15 минут. «Так что, можно сказать, что уборка снега идёт непрерывно», – продолжила замглавы администрации города.

По ее словам, центр Пскова убирают 10 единиц техники, еще две машины перевозят рабочих, которые очищают те территории, которые нельзя привести в порядок с помощью техники.