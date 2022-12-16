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Происшествия

Штраф за случайное убийство получил дальнобойщик в Псковской области

Штраф за случайное убийство получил дальнобойщик в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по региону.

11 сентября в одной из придорожных гостиниц в Себежском районе между двумя дальнобойщиками из соседней страны возник спор. Один из них ударил оппонента рукой по лицу, потерпевший упал и получил черепно-мозговую травму. Злоумышленник предпринял меры для оказания ему помощи, однако, несмотря на экстренную госпитализацию, потерпевший спустя девять дней скончался в больнице.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.

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