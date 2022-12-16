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Спорт

Наши в Катаре. Полуфиналы

Осталось досмотреть две арабских сказки

На катарском чемпионате мира по футболу сыграны полуфинальные игры. Хорваты разочаровали, проиграв аргентинцам практически без боя. Марокканцы тоже проиграли, но влюбили в себя весь футбольный мир. Впереди всего две игры, в которых определятся обладатель Кубка мира и серебряные и бронзовые медалисты. Накал в этих играх предполагается запредельный. Чувствуется повышенное напряжение и в репортажах наших комментаторов Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина. Именно им доверено рассказать с телеэкранов о двух финальных играх. Они же вели прямые репортажи с футбольных полей Катара и в полуфиналах. Корреспондент ПАИ продолжает следить за играми наших комментаторов, с юмором подчёркивая все созданные ими яркие и опасные моменты.

«Наслаждайтесь игрой гения!»

Герои Аргентины – Леонель Месси и Хулиан Альварес. На их счету – все три безответных гола.

13.12.22. 1/2  финала. Аргентина – Хорватия, 3:0. Комментатор Роман Трушечкин

- 32 минута. «Ливакович (№ 1, Хорватия). Ему точно больно. Это такая боль двойного рода – эфемерная [мнимая, скоропроходящая. -  Прим. ред.] и ментальная [психологическая, эмоциональная. -  Прим. ред.]». (Комментатор с откровением, с пониманием рассказал о «мужской» травме хорватского вратаря после столкновения с аргентинским нападающим, приведшего к пенальти.)

- 39 минута. «Этого не может быть! В каком дворе мы оказались в этом мировом полуфинале?! Это дворовый гол. Он взял мяч и положил его в ворота, пройдя сквозь всех. Никаких особенных финтов, никакой особенной техники. Взял и прибежал» (о втором голе аргентинского нападающего Альвареса, № 9).

- 42 минута. «Что с ним происходит? Или ничего с ним не происходит?» (О неузнаваемой, слабой игре вратаря хорватской сборной.)

- 45 минута. «Месси! Месси! Неужели разберётся со всеми? Трое загоняют Месси в угол. Но вы же знаете, сквозь стены, из углов он всегда выбирается». (Месси выбрался, но его остановил свисток судьи на перерыв.)

- 69 минута. «Месси побежал. Догоняй его, Гвардиол (№ 20, Хорватия), поймай его, если сможешь. И гол, гол, гол! Гениальный проход Месси. Уничтожение Гвардиола. Срыв маски с Гвардиола (защитник играл в защитной маске). Наслаждайтесь игрой гения. И перестаньте на него ворчать. Смотрите, что он творит, в хорошем смысле слова» (о гениальной игре Месси).

«Будут ли трёхцветные трёхкратными?»

Скорбит Марокко.

14.12.22. 1/2  финала. Франция – Марокко, 2:0. Комментатор Дмитрий Шнякин

- 13 минута. «Злодей-кондей продолжает портить планы командам. Продолжает проверку иммунитета что футболистов, что журналистов. Есть история у сборной Испании, у которой простудилось аж семеро, а также у Швейцарии и двое у Франции (жара и кондиционеры – вечное современное противостояние)».

- 17 минута. «Жиру, Жиру (№ 9, Франция). Под углом. Левая рабочая. Бам!!! Трещит штанга. Оливье Жиру - вот он идеальный инструмент выхода из обороны» (об одной из жалящих контратак французов).

- 30 минута. «Будут ли трёхцветные трёхкратными?» (Комментатор обыграл трёхцветный французский флаг и двукратное чемпионство Франции).

- 39 минута. «Как же он открывается. Он просто в шапке-невидимке» (об удивительной способности француза Гризмана (№ 7) открываться на поле  в нужный момент).

- 45 минута. «Звенят марокканские трещотки. Звенят катарские штанги» (удар через себя марокканца Джавада (№ 18) угодил в штангу французских ворот).

- 46 минута. «Начнём с составов французов. У них изменений меньше. У них их просто нет».

- 73 минута. «Здесь только таким маневром можно было перевести мяч, который находился на уровне бровей».

- 80 минута. «Включил режим супермена и пошёл в дриблинг» (о сумасшедшей скорости, пасе и игре Мбапе (№ 10, Франция).

- 90 минута. «14-й номер Закарий. Видите, он такой парень спокойный. Служит, кстати, имамом, читает молитвы, у него хороший голос, как говорят. Но надо будет, видимо, марокканцу помолиться за бронзовые награды» (о марокканском нападающем, вышедшем на замену).

- 90+4 минута. «Острый угол. Кто забивать-то будет? Момент! И всё равно Франция не пропускает. Какие магниты, какие другие устройства они там поставили, отталкивающие эти мячи с чипами. Мяч отказывается, отказывается пересекать ленточку» (так и не пересёк мяч линию ворот сборной Франции после нескольких опаснейших ударов подряд, после которых, казалось бы, мячу  некуда было деваться, кроме как залетать в ворота).

«Для вас сегодня словом работал Дмитрий Шнякин»

Прерванный полёт?

Известный российский журналист и телекомментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель обещал нам посетить все 64 матча катарского чемпионата мира и тем самым попасть в Книгу рекордов Гиннесса, о чём он подал заявку в соответствующие инстанции этой организации. Обещание своё Тимур выполняет. Особенно ему тяжело пришлось на стадии одной восьмой финала, когда в день проводилось по четыре матча.

Четыре дня продолжалось четьвертьфинальное сумасшествие, почти без сна, с почти потерянной ориентацией во времени.«Только не спрашивайте у меня, какой сегодня день недели», -  эта фраза Тимура объясняла непростое состояние его организма в этот самый тяжёлый период. Дальше стало полегче. На сегодняшний день он не пропустил ни одного матча. Осталось побывать на двух заключительных играх.

Но несколько дней назад «хозяева» Книги рекордов Гиннесса, выражаясь на жаргоне мошенников, кинули Тимура – отказались фиксировать достижение Тимура. Он не попадет туда как первый человек, посетивший все матчи главного международного футбольного турнира. Виновата политика и еще пятеро человек из разных стран, стремящихся к этой цели, по приглашению и с помощью властей Катара. «Книга рекордов Гиннесса» прекратила все дела с Россией и Беларусью на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд», – говорится в сообщении из «книжного» офиса. Несмотря на это, Тимур Журавель решил довести начатое до конца.

Любите даже наглых кошек

Неожиданное известие пришло и в штаб бразильской сборной. Все мы помним, как на пресс-конференции перед началом матча Бразилия – Хорватия на стол по-хозяйски забралась кошка (или кот) и, нисколько не смущаясь футболистов и журналистов, попыталась занять на нём центральное место. Удалось это ей не надолго, секунд на пять. На большее не согласился пресс-атташе бразильской сборной, который довольно бесцеремонно ухватил двумя руками и сбросил со стола на пол домашнее животное. Ни футболисты, ни журналисты, ни кошка при этом не пострадали. Тем не менее бразильская конфедерация футбола получила иск на 200 тысяч долларов за грубое обращение с животными от международной организации зоозащитников.

Николай Бесклёвный
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