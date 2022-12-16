Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Пушкиногорском районе
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В Пушкиногорском районе произошло столкновение автомобилей Kia Sorento и Mazda 3.
По информации ГИБДД по Псковской области, в результате ДТП погиб на месте 34-летний водитель автомобиля Mazda. Пострадавший 65-летний водитель Kia госпитализирован в медучреждение.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.
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