Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Пушкиногорском районе

20:55, 16 декабря 2022, ПАИ

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Пушкиногорском районе произошло столкновение автомобилей Kia Sorento и Mazda 3.

По информации ГИБДД по Псковской области, в результате ДТП погиб на месте 34-летний водитель автомобиля Mazda. Пострадавший 65-летний водитель Kia госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.