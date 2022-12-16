До двух лет лишения свободы может получить пскович за угрозу убийством

21:04, 16 декабря 2022, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего псковича, который совершил угрозу убийством в отношении своей бывшей сожительницы. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что днём 21 июня 2022 года мужчина находился в доме своей бывшей сожительницы, расположенном в селе Серёдка Псковского района, где распивал спиртное в компании двух женщин и мужчины. В ходе застолья злоумышленник вновь воспылал чувствами к бывшей сожительнице, однако та их не оценила, в результате чего возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола металлическую вилку, зубцы которой прижал к шеё потерпевшей, и с намерением вызвать у неё чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность крикнул ей: «Если ты ко мне не вернёшься, я тебя убью!» — тем самым демонстрируя реальность своих намерений.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч. 1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.