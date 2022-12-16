Чайная церемония прошла в Палкинской детской библиотеке

22:22, 16 декабря 2022, ПАИ

Сегодня, 15 декабря, отмечается Международный день чая. Радушно отметили этот день в Палкинской детской библиотеке, сообщает корреспондент газеты «Льновод».

Участники церемонии отгадывали загадки, рифмы к слову «чай», дегустировали напитки, отгадывая их состав.

Заведующая библиотекой Юлия Суворова отметила, что активно подключились к проведению встречи родители читателей, Кристина Калинова прочла произведение Николая Некрасова «Раз прислал мне барин чаю...», Ирина Андреева рассказала о правилах заваривания чая.