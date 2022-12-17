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Экономика

Правительство России выделило деньги на реконструкцию пограничного пропускного пункта «Бурачки»

На реконструкцию пограничного пропускного пункта в Бурачках Правительство РФ выделило деньги. Фото ПАИ

Более 5,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также транспортной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральные средства пойдут в том числе на ремонт и реставрацию Андроникова монастыря в Москве, реконструкцию Александровского дворца в Санкт-Петербурге, завершение строительства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, реконструкцию главного учебного корпуса Сыктывкарского государственного университета им. П.Сорокина, строительство и реконструкцию дороги М-5 «Урал» – всего почти 300 различных объектов.

Псковской области выделены деньги на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Бурачки». 

Работа ведётся по поручению Президента России, которое он дал по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося в июне 2022 года. 

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 16 декабря.   

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 18 февраля 2022 года №292-р. 

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