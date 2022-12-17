Сегодня в Финском парке в Пскове открывается каток

18:22, 17 декабря 2022, ПАИ

В Финском парке сегодня открывают каток, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В прошлом году эта площадка очень полюбилась псковичам и гостям нашего города, побила все рекорды посещаемости. В этом году мы вместе с Борисом Елкиным и городской командой постарались её улучшить», — заявил Михаил Ведерников.

На катке появились обновлённое ограждение, видеонаблюдение, отапливаемый модуль для проката и новые прокатные коньки разных размеров. Новогоднюю атмосферу создают гирлянды и музыкальное сопровождение. Также здесь будут работать палатки с горячими напитками и фуд-траки с едой.

«Посещение катка остаётся бесплатным. Желающие смогут взять напрокат коньки и детские опоры. Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 при благоприятных погодных условиях», — сообщил губернатор.