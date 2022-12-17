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Страна и мир

Джеймс Кэмерон опять доказал, что в фильме «Титаник» могла выжить только Роза

Кадр из кинофильма «Титаник» (1997) режиссёра Джеймса Кэмерона (кинокомпании Paramount Pictures, 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment)

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон решил доказать, что Джека из «Титаника» невозможно было спасти. Для этого он обратился к судмедэкспертам, среди которых даже был эксперт по переохлаждению. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Лентач» со ссылкой на канадское издание Toronto Sun.

Для эксперимента сконструировали точно такой же плот, как в фильме, и поместили в ледяную воду двоих каскадёров с такой же массой тела, как у Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Предварительно на них нацепили специальные датчики, а затем проверили, смогут ли они каким-либо способом выжить. Эксперимент показал, что выжить мог только один из них, рассказал режиссёр.

Ранее вопросом, смогли бы выжить оба героя фильма в реальных условиях, озадачились авторы программы «Разрушители легенд» — и тоже пришли к выводу, что вдвоём герои фильма никак не могли бы поместиться на одной двери. Американский режиссёр им помогал в этом выпуске.

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