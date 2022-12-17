Джеймс Кэмерон опять доказал, что в фильме «Титаник» могла выжить только Роза

20:58, 17 декабря 2022, ПАИ

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон решил доказать, что Джека из «Титаника» невозможно было спасти. Для этого он обратился к судмедэкспертам, среди которых даже был эксперт по переохлаждению. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Лентач» со ссылкой на канадское издание Toronto Sun.

Для эксперимента сконструировали точно такой же плот, как в фильме, и поместили в ледяную воду двоих каскадёров с такой же массой тела, как у Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Предварительно на них нацепили специальные датчики, а затем проверили, смогут ли они каким-либо способом выжить. Эксперимент показал, что выжить мог только один из них, рассказал режиссёр.

Ранее вопросом, смогли бы выжить оба героя фильма в реальных условиях, озадачились авторы программы «Разрушители легенд» — и тоже пришли к выводу, что вдвоём герои фильма никак не могли бы поместиться на одной двери. Американский режиссёр им помогал в этом выпуске.