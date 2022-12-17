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В России разработали сухой паёк специально для раненых

В России разработан специальный индивидуальный полевой рацион питания для раненых военнослужащих. В первую очередь сухпайки предназначены для военно-полевых госпиталей, которые развёрнуты рядом с линией боевого соприкосновения. Как рассказала «Российской газете» ведущий научный сотрудник клинического отдела ФГБНУ «НИИ медицины труда» Татьяна Пилат, наши раненые ребята всегда должны быть накормлены, вне зависимости от ситуации.

По её словам, паёк подойдёт как для легкораненых, так и для тех военнослужащих, которым необходимо энтеральное питание.

«Такие пайки снимают головную боль у врачей. Им не нужно задумываться, что достать, как сварить. Они знают, что в любой экстремальной ситуации есть такой паёк», — сказала Татьяна Пилат.

В один паёк входит четырёхразовое питание для раненых. Это консервы из курицы, суп, овощной гарнир, диетический печёночный паштет, напитки для укрепления иммунитета, напиток энтерального питания «Восстанавливающий». По словам Татьяны Пилат, паёк разработан по просьбе главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

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