ВИДЕО «Тема недели»: Культуру — в массы

13:50, 18 декабря 2022, ПАИ

В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел новый выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели».

Речь на этот раз шла о прошедшей в Пскове Неделе креативной экономики, на которой федеральные и региональные эксперты обсуждали, как самые разные творческие направления, бренды важно продвигать для развития региона. Ведущий остановился и на поручении президента Владимир Путин о подготовке плана популяризации персонажей российской истории и фольклора.

Также в программе упоминалось о визите в медиацентре ПАИ председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, которая подвела культурные итоги уходящего года и рассказала о событийном календаре региона.

Авторская программа «Тема недели» выходит еженедельно по субботам 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор — в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни региона.