Футболисты из Бежаниц заняли первое место в зональном туре
Юные футболистки из Бежаниц старшей возрастной группы 2007–2008 годов рождения стали победительницами зонального турнира в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», сообщает газета «Сельская новь».
Соревнования проходили сегодня в Пустошке. За победу боролись четыре команды: из Куньи, Пушкинских Гор, Пустошки и Бежаниц. В итоге футболистки бежаницкого «Штурма» обошли всех и стали первыми.
«Самой сложной, пожалуй, была игра с командой из Куньи, но мы старались, выиграли и очень этому рады!» — делится своими впечатлениями спортсменка Полина Петрова.
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