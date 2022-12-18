Футболисты из Бежаниц заняли первое место в зональном туре

21:07, 18 декабря 2022, ПАИ

Юные футболистки из Бежаниц старшей возрастной группы 2007–2008 годов рождения стали победительницами зонального турнира в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», сообщает газета «Сельская новь».

Соревнования проходили сегодня в Пустошке. За победу боролись четыре команды: из Куньи, Пушкинских Гор, Пустошки и Бежаниц. В итоге футболистки бежаницкого «Штурма» обошли всех и стали первыми.

«Самой сложной, пожалуй, была игра с командой из Куньи, но мы старались, выиграли и очень этому рады!» — делится своими впечатлениями спортсменка Полина Петрова.