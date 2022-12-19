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Общество

Дилеры ожидают роста цен на новые автомобили в начале 2023 года

Дефицит новых автомобилей из-за прекращения поставок в РФ европейских и американских брендов в текущем году вызвал рост цен на машины. Товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилеров.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», - заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Говоря о ценах на китайские машины, он спрогнозировал, что снижения также ждать не стоит, компании из КНР «продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль».

Пока официально в страну поставляются только китайские бренды, вероятно, в следующем году к ним добавятся корейские, считает директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец. «В настоящий момент официальные поставки новых автомобилей в РФ осуществляются только по китайским брендам. Если говорить о том, что может быть еще возможным из официальных поставок в следующем году, то это, вероятнее всего, корейские бренды. Товарные запасы по остальным брендам будут распроданы до конца первого квартала следующего года, дальнейшие поставки возможны только по каналам параллельного импорта», - прокомментировал Златокрылец.

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