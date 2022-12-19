Более 900 псковичей получили консультации по Единому налоговому счету
День открытых дверей «О введении института Единого налогового счета» провели налоговые органы Псковской области. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
В рамках мероприятия сотрудники управления проконсультировали более 900 налогоплательщиков. Все желающие смогли узнать:
- что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;
- какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;
- как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;
- как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;
- как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.
Напомним, с 1 января 2023 года Единый налоговый счет в России станет обязательным для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Внедрение института Единого налогового счета позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчётно-кассовых операциях, время оформления расчётных документов и их количество, исключит вероятность ошибок при их заполнении, повысит прозрачность и сервисность налоговых органов, отметили в управлении.
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