Более 900 псковичей получили консультации по Единому налоговому счету

10:00, 19 декабря 2022, ПАИ

День открытых дверей «О введении института Единого налогового счета» провели налоговые органы Псковской области. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В рамках мероприятия сотрудники управления проконсультировали более 900 налогоплательщиков. Все желающие смогли узнать:

что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Напомним, с 1 января 2023 года Единый налоговый счет в России станет обязательным для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Внедрение института Единого налогового счета позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчётно-кассовых операциях, время оформления расчётных документов и их количество, исключит вероятность ошибок при их заполнении, повысит прозрачность и сервисность налоговых органов, отметили в управлении.