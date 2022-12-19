Бюджет Пскова на 2023 год обсудят на сессии гордумы 23 декабря

11:54, 19 декабря 2022, ПАИ

Очередная, 6-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 23 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

Соответствующее постановление подписал председатель ПГД Александр Гончаренко. Сессия пройдет в Городском культурном центре, начало в 10.00.

В основной повестке дня значится 23 вопроса, в том числе о бюджете Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесении изменений в бюджет города на 2022 год, присвоении наименования скверу, расположенному в Пскове, с установкой памятного знака журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга.

Прямая трансляция сессии будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации (ПАИ) в социальной сети «ВКонтакте».