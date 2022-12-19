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Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году установлен на уровне 16 242 рубля. Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2022 году МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц, в следующем году он вырастет на 2 352 рубля. «С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — говорится в пояснительных материалах.

Закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, уточняется в пояснительной записке. 

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