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Экономика

Китайская компания планирует стать инвестором якорного резидента ОЭЗ «Моглино»

Один из самых крупных инвесторов Китайской Народной Республики ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен» (СС7) ведет переговоры о сотрудничестве с заводом «Титан-Полимер». Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишет ТАСС.

Фото: пресс-служба завода "Титан-Полимер"

Завод «Титан-полимер» по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) является одним из якорных резидентов ОЭЗ «Моглино». Производство является уникальным для России, позволяет выпускать все виды полимеров, обеспечит страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа.

«Перспективы развития предприятия в части организации производства ПЭТ- гранул рассмотрены на совещании с участием представителей китайской компании ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен» (СС7), которая входит в сотню сильнейших предприятий Китая среди исполнителей зарубежных подрядов. <..> Китайская компания выразила заинтересованность стать потенциальным партнером для дальнейшего развития производственной площадки «Титан-Полимера», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе совещания стороны обсудили детали возможной совместной работы, а председатель правления СС7 Лун Хайян рассказал об опыте работы на российском рынке и основных направлениях деятельности компании. «Мы надеемся, что данный проект положит начало нашему тесному взаимодействию, и в дальнейшем мы будем углублять наше сотрудничество, реализовывать другие проекты. Мы готовы внести свой вклад, чтобы улучшить отношение Китая и России, инвестировать в вашу страну, готовы развивать и торговлю между двумя сторонами», - цитирует пресс-служба слова Лун Хайян.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сотрудничество региона с Китайской Народной Республикой динамично развивается: за последние 9 месяцев товарооборот между регионом и КНР вырос на 40%. БОПЭТ-пленки, которыми занимается «Титан-Полимер» - это востребованный продукт на рынке, он находит широкое применение в самых разных отраслях промышленности: производство упаковочного материала, строительство, авиация, судоходство, медицинская техника и оборудование, изготовление спецодежды. На данный момент в создание производства «Титан-Полимер» инвестировано почти 10 млрд рублей, создано около 300 высокопроизводительных мест.

«Проект решает вопрос импортозамещения - это одна из важнейших стратегических задач, которая стоит сегодня перед производителями. При выходе на полную производственную мощность завод сможет полностью удовлетворить потребность отечественного рынка в БОПЭТ-пленках», - отмечается в сообщении.

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