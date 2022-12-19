Открыть бизнес меня подтолкнули мои дети – псковский предприниматель

16:47, 19 декабря 2022, ПАИ

Как найти идею для собственного бизнеса, рассказала руководитель школы интеллекта Мария Андреева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Идею открытия собственной школы интеллекта гостье студии подсказал её старший сын. «Ему на тот момент было пять лет. Это был 2017 год. И я тогда, разговаривая с подружками, всё время слышала одно и то же: «Мы устали, по вечерам сидим с ними, делаем домашку...» А у меня на тот момент уже был бизнес: мы отправляли товары на экспорт, в Эстонию. И я думаю: «Ладно, у меня двое маленьких детей. А ещё домашка сейчас добавится? – Я не готова. У меня нет времени, этих трёх-четырёх часов по вечерам, чтобы делать с ним домашние задания. Надо что-то делать», – рассказала предприниматель.

После этого она стала изучать предложения в Пскове, но ничего подходящего не нашла и решила, что это хорошая возможность открыть собственный учебный центр по франшизе.

«Я поехала в Питер, обучилась этому всему. Это франшиза, упакованная такая вся система, упакованная программа, методика. И настолько это было классно, что в июле я обучилась, а в сентябре у нас уже была полная запись, и в городе все выстроились к нам в очередь», – поделилась Мария Андреева.