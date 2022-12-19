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Спорт

День самбо будут отмечать в России 16 ноября

16 ноября в России будут отмечать День самбо. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«В целях популяризации и развития самбо постановляю: установить День самбо и отмечать его 16 ноября», - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин занимается восточными единоборствами с детства, он является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Кроме того, глава государства имеет черный пояс по карате, сообщает «Интерфакс».

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