Пожар в сауне произошёл в Великих Луках

09:28, 20 декабря 2022, ПАИ

Два пожара произошло 19 декабря в Великих Луках из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 19 декабря в 16:09 в Великих Луках на улице Водной в одноэтажном жилом доме в сауне огнём была повреждена деревянная обшивка около печи, помещение закопчено по всей площади. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом и хозяйственная постройка.

В тот же день в 21:17 в Великих Луках на улице Горецкой загорелась сажа в дымоходе двухэтажного жилого дома. По предварительной информации, причиной возгорания также стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.