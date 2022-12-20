В Псковской области продолжается реализация инвестпроектов

09:41, 20 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области продолжается реализация инвестиционных проектов, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении ЦБ России.

Как отмечается в декабрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», который содержит анализ текущей экономической ситуации в регионах, одним из стимулов инвестиционной активности предприятий в этом году была программа импортозамещения.

Так, в Псковской области началось строительство производства промышленных аккумуляторов, что позволит на четверть снизить долю импорта этой продукции на российском рынке уже в следующем году.

В целом предприятия региона планируют в 2023 году продолжить реализацию текущих проектов, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции. В частности, в следующем году ожидается строительство новых деревообрабатывающих производств.

Основные факторы, сдерживающие инвестиционную активность в целом по стране, – экономическая неопределенность и торговые ограничения. В Псковской области по этим причинам была приостановлена реализация программ приграничного сотрудничества, в рамках которых проводились реконструкция дорог и строительство водозабора, причалов и очистных сооружений в акватории Чудского озера.

Для подготовки доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр статистики, мнения аналитиков, а также данные опроса около 14 тысяч нефинансовых предприятий страны. В ноябре в опросе приняли участие свыше 150 предприятий Псковской области.