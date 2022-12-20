Срок в колонии строгого режима получил пскович за тайный кредит
3 года и 4 месяца колонии строгого режима получил ранее судимый житель Пскова за мошенничество и кражу денег с банковского счета своей знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
26-27 января подсудимый под предлогом необходимости позвонить несколько раз крал телефоны у подростков.
18 февраля он взял мобильный телефон у находившейся у него в гостях потерпевшей и, используя онлайн-приложение, оформил на ее имя кредит, а затем перевел деньги на свой счет.
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