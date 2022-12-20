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Экономика

Поголовье овец и коз сократилось в Псковской области

Фото: Псковстат

Более 70 млн яиц произвели в Псковской области с января по ноябрь этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По расчетам, произведено 285,4 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, 190,6 тысячи тонн молока, 72 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство скота и птицы на убой в живом весе сократилось на 12,1 %, производство яиц - на 6,7 %, производство молока выросло на 2 %.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец ноября 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого – 60,2 тысячи голов, в том числе коров - 29,3 тысячи. Свиней – 1300,9 тысячи, овец и коз – 28,1 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,8 %, коров – на 4,3 %. Поголовье овец и коз сократилось на 10 %,  свиней увеличилось на 3 %

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