На придомовых территориях в Великих Луках проходят детские новогодние представления

23:22, 20 декабря 2022, ПАИ

Игры, конкурсы, весёлый детский смех и позитивное настроение царили сегодня на улице Первомайской, д. 15 и д. 17/1 в Великих Луках. Праздник для маленьких жителей микрорайона прошёл в рамках фестиваля «Любимый дворик», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Новогоднее представление с конкурсами, новогодними песнями, танцевальными сюрпризами и ростовыми куклами подарили артисты Дома культуры имени Ленина. Праздник состоялся при поддержке депутата Великолукской городской Думы по округу № 7 Дениса Мунштукова и общественных советников. Поздравляя жителей микрорайона с предстоящими Новым годом и Рождеством, Денис Мунштуков отметил, что в 2022 году в округе произошёл ряд положительных перемен.

Кстати, ёлочку, вокруг которой с задором плясали малыши, украсили сами местные жители: они принесли из дома новогодние игрушки и мишуру.

С наступающими праздниками жителей микрорайона также поздравили любимые сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, снеговики. Были и «приглашённые гости» — Мишка Косолапый и собачка по кличке Дружок. Приятным бонусом к насыщенной программе стали сладкие подарки малышам.

Фестиваль «Любимый дворик» великолучане очень любят, поэтому мероприятия посещает большое количество семей с детьми.

«Считаю, что такие праздники нужно обязательно проводить и постоянно улучшать, — сказала местная жительница Людмила Волкова. — Мы, кстати, тоже посадили ёлочку в нашем дворе. Она пока ещё маленькая, но уже наряженная».

Добавим, что в преддверии самого волшебного праздника новогодние представления пройдут и в других дворах города. Обратите внимание, первоначальный список площадок расширился:

– 21 декабря в 18:00 — во дворе домов № 2 на улице Печорской и № 3 на улице Мурманской;

– 23 декабря в 17:00 — во дворе дома № 3 и дома № 3а на улице Рабочей;

– 25 декабря в 15:00 — во дворе домов № 139 и 139, корпус 1 на проспекте Гагарина;

– 25 декабря в 17:00 — во дворе дома № 12 на набережной Л. Шмидта;

– 26 декабря в 17:00 — во дворе дома № 15, корпус 1 на улице Тимирязева;

– 27 декабря в 16:00 — во дворе дома № 10/15 на улице Гоголя;

– 27 декабря в 18:00 — во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;

– 29 декабря в 18:00 — во дворе дома № 17 на улице Энгельса;

– 8 января в 14:00 — во дворе домов № 83, 85, 87 на проспекте Гагарина;

– 9 января в 17:00 — во дворе дома № 9/3 на улице Щорса;

– 11 января в 17:00 — во дворе дома № 17 на улице К. Либнехта;

– 12 января в 17:00 — во дворе дома № 6 на улице Малышева.