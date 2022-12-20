Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

Псковский музей-заповедник опубликовал перечень новогодних мероприятий на ближайшие выходные

В Псковском музее пройдут новогодние мероприятия уже в конце этой недели. Фото Псковский музей

Псковский музей-заповедник опубликовал перечень новогодних мероприятий на ближайшие выходные.

В субботу 24 декабря приглашаем в Поганкины палаты, где в 13:00 состоится интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го», которая познакомит вас с традициями празднования Нового года на Руси. Вы узнаете, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые елки, что необычного привнес в традиции встречи Нового года царь Петр I. Закончится программа игрой и мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

В 14:00 в Поганкиных палатах гостей будет ждать интерактивная программа «Ёлка в старом доме», которая познакомит детей и взрослых с традициями празднования Нового года и Рождества на рубеже XIX–XX вв. Вы окунетесь в атмосферу подготовки Рождества и Нового года, узнаете легенды и предания «богатства» Поганкина, почему балет «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского стал поворотным в новогодней традиции.

Во Дворе Постникова в 12:00 и 14:00 будет проводиться программа «До Нового года-не трогать!» по традициям подготовки и празднования Нового года в большой стране Советов. Вы увидите множество необычных елочных украшений и узнаете, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке.

В воскресенье 25 декабря в Поганкиных палатах в 12:00 и 14:00 состоится рождественский спектакль «Вертеп» о праздновании Рождества Христова, который познакомит маленьких и больших зрителей с иконописной традицией и вертепным представлением под чудесное живое пение музейных актеров. В ходе программы с помощью кукол будут воссозданы события Рождества.

Во Дворе Постникова в 12:00 и 14:00 пройдет интерактивная программа «Что растет на елке». Это большой мастер-класс по изготовлению елочной игрушки с увлекательной историей дарения подарков. Вы узнаете, когда впервые стали праздновать Новый год, почему самым главным новогодним символом стала ель, чем украшали зеленую красавиц, а также изготовите собственную елочную игрушку.

Запись и справки по телефонам: +78112292260, +79113580816.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 декабря 2022

Псковский музей-заповедник опубликовал перечень новогодних мероприятий на ближайшие выходные
20 декабря 2022

На придомовых территориях в Великих Луках проходят детские новогодние представления
17 декабря 2022

Сегодня в Финском парке в Пскове открывается каток
17 декабря 2022

В Поганкиных палатах прошло дефиле традиционных народных костюмов
16 декабря 2022

Чайная церемония прошла в Палкинской детской библиотеке
15 декабря 2022

В Пскове проходит конкурс «Караоке Пой»
14 декабря 2022

В Пскове заработал телефон Деда Мороза
14 декабря 2022

Путешественник и блогер Олег Латин выложил большой фильм о Псковщине

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...