Псковский музей-заповедник опубликовал перечень новогодних мероприятий на ближайшие выходные

23:52, 20 декабря 2022, ПАИ

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Псковский музей-заповедник опубликовал перечень новогодних мероприятий на ближайшие выходные.

В субботу 24 декабря приглашаем в Поганкины палаты, где в 13:00 состоится интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го», которая познакомит вас с традициями празднования Нового года на Руси. Вы узнаете, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые елки, что необычного привнес в традиции встречи Нового года царь Петр I. Закончится программа игрой и мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

В 14:00 в Поганкиных палатах гостей будет ждать интерактивная программа «Ёлка в старом доме», которая познакомит детей и взрослых с традициями празднования Нового года и Рождества на рубеже XIX–XX вв. Вы окунетесь в атмосферу подготовки Рождества и Нового года, узнаете легенды и предания «богатства» Поганкина, почему балет «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского стал поворотным в новогодней традиции.

Во Дворе Постникова в 12:00 и 14:00 будет проводиться программа «До Нового года-не трогать!» по традициям подготовки и празднования Нового года в большой стране Советов. Вы увидите множество необычных елочных украшений и узнаете, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке.

В воскресенье 25 декабря в Поганкиных палатах в 12:00 и 14:00 состоится рождественский спектакль «Вертеп» о праздновании Рождества Христова, который познакомит маленьких и больших зрителей с иконописной традицией и вертепным представлением под чудесное живое пение музейных актеров. В ходе программы с помощью кукол будут воссозданы события Рождества.

Во Дворе Постникова в 12:00 и 14:00 пройдет интерактивная программа «Что растет на елке». Это большой мастер-класс по изготовлению елочной игрушки с увлекательной историей дарения подарков. Вы узнаете, когда впервые стали праздновать Новый год, почему самым главным новогодним символом стала ель, чем украшали зеленую красавиц, а также изготовите собственную елочную игрушку.

Запись и справки по телефонам: +78112292260, +79113580816.