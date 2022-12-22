Ввоз почти 50 кг гашиша из ЕС пресекли псковские таможенники

10:41, 22 декабря 2022, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз в Россию 49,7 кг гашиша. Стоимость партии на черном рынке оценивается в сумму более 80 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На российско-эстонской границе легковой автомобиль под управлением жителя Латвии сотрудники таможни осмотрели с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. На полученном изображении в технологических полостях автомобиля обнаружились затемнения, характерные для посторонних вложений.

При таможенном досмотре в конструктивных полостях машины таможенники нашли 62 упакованных в полиэтиленовую пленку свертка с веществом коричневого цвета. Во всех извлеченных брикетах оказался гашиш.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотического средства в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Статья предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.