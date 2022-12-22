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Экономика

Благодаря продлению льготной ипотеки Сбербанк ожидает снижения цен на жильё

Фото Сбербанка

Продление программы льготной ипотеки сохранит спрос на новостройки, а цены на жилье в России будут постепенно снижаться. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости.

«Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен... Они продолжат снижаться», - заявил Анатолий Попов.

Ранее президент Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки. В частности, сообщалось, что её продлят до 1 июля 2024 года.

Зампред правления Сбербанка обратил внимание на важность разделения стоимости жилья с ипотекой и без неё. «Зачастую застройщики, которые предлагают маркетинговые ставки, предлагают квартиры по более высоким ценам, чтобы окупить свои издержки, связанные с сопровождением этого субсидированного кредита, - пояснил Попов. - Поэтому здесь возможно, что при ставке 8% продажи сохранятся на уровне текущего года, что достаточно для того, чтобы застройщики поддерживали устойчивый денежный поток и могли своевременно обслуживать свои амбиции».

Осенью глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, - так называемые ипотеки от застройщиков - это маркетинговая акция, которая вводит заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%. В результате переплата часто оказывается больше, чем снижение процентов по кредиту. На этом фоне с 27 декабря Сбербанк решил прекратить прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.

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