Жителю Бежаниц грозит тюремный срок за разбитые стекла автомобиля
Житель Бежаницкого района обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
Вечером 16 сентября, находясь в состоянии опьянения, 39-летний житель Бежаниц подошел к автомобилю потерпевшего и, используя деревянную биту, разбил несколько стекол автомобиля.
Потерпевшему причинен материальный вред на сумму свыше 29 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, жителю Бежаницкого района грозит до двух лет лишения свободы.
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