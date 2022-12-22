Жителю Бежаниц грозит тюремный срок за разбитые стекла автомобиля

13:30, 22 декабря 2022, ПАИ

Житель Бежаницкого района обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Вечером 16 сентября, находясь в состоянии опьянения, 39-летний житель Бежаниц подошел к автомобилю потерпевшего и, используя деревянную биту, разбил несколько стекол автомобиля.

Потерпевшему причинен материальный вред на сумму свыше 29 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, жителю Бежаницкого района грозит до двух лет лишения свободы.