В Пскове разыскивают 10-летнего ребёнка

00:33, 23 декабря 2022, ПАИ

Псковские поисковики LizaAlert разыскивают ребёнка 10 лет Олега Яковлева. Просьба оказать максимальную помощь.

22 декабря мальчик вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза серые. Был одет в чёрную куртку-пуховик, чёрные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев в розыске.