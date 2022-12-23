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В Пскове разыскивают 10-летнего ребёнка

В Пскове разыскивают 10-летнего ребёнка. Фото LizaAlert

Псковские поисковики LizaAlert разыскивают ребёнка 10 лет Олега Яковлева. Просьба оказать максимальную помощь.

22 декабря мальчик вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост 145 см, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза серые. Был одет в чёрную куртку-пуховик, чёрные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев в розыске.

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