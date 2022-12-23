ВИДЕО Дезинфекцию автобусов в Пскове проводят после каждого рейса

15:04, 23 декабря 2022, ПАИ

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» показало, как проходит уборка и дезинфекция салонов автобусов на городских и пригородных маршрутах.

Автобус заезжает в специальный бокс, где его моют и обрабатывают специальными средствами. Очищаются все поверхности, в том числе сиденья и ручки, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Санитарная обработка проходит и в течение дня. Когда автобус доезжает до конечной остановки, кондуктор в специальной маске и перчатках обрабатывает все поверхности в автобусе антисептиком.