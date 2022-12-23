Принят бюджет города Пскова на 2023 год

14:57, 23 декабря 2022, ПАИ

Бюджет Пскова на 2023 год и плановый период принят сегодня, 23 декабря, на сессии гордумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

На сегодня доходы составляют 6 млрд 666 млн рублей. «Цифры не окончательные. И сегодняшнее увеличение доходной части на 414,5 миллиона рублей тому подтверждение», - отметил Борис Елкин.

По его словам, расходы сохраняют свою социальную направленность и ориентир на развитие инфраструктуры. Речь, в частности, идет о рекультивации городской свалки, строительстве станции умягчения воды и водозабора на «Псковкирпиче», возведении жилья для детей-сирот и для расселения 50 аварийных домов, благоустройстве общественных пространств и создании модельной библиотеки.

«Будем продолжать работу с региональным и федеральным центрами для привлечения дополнительного финансирования на комплексное решение наболевших вопросов. Благодарю администрацию Пскова и депутатов Псковской городской Думы за слаженную и конструктивную работу над бюджетом. Только вместе мы сможем достичь результатов на благо города и его жителей!» - подчеркнул Борис Елкин.