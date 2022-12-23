На какие объекты направят псковский бюджет - 2023: ПАИ-live с Сергеем Литвиненко
Городской бюджет - 2023 принят сегодня, 23 декабря. На какие основные объекты направят финансовые средства? Как будут работать программы по благоустройству города? Что будет с «депутатскими деньгами»? И в чем заключается тот самый депутатский контроль? Об этом узнавала ведущая проекта ПАИ-live Лариса Малкова у депутата Псковской городской Думы Сергея Литвиненко.
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23 декабря 2022
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