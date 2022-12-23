Бюджет Пскова-2023: как будут жить город и псковичи

17:23, 23 декабря 2022, ПАИ

23 декабря в Городском культурном центре прошла шестая сессия Псковской городской Думы. В ходе заседания депутаты приняли главный документ - бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. С момента первого чтения он увеличился более чем на 400 млн рублей. Подробности - в репортаже ПАИ.

Важные цифры

Бюджет Пскова на 2023 год увеличили за счет безвозмездных поступлений на 414,5 млн рублей. Доходы составят 6 млрд 661 млн рублей (в первом чтении - 6 млрд 246 млн рублей), расходы — 6 млрд 811 млн рублей (в первом чтении - 6 млрд 396 млн рублей). «Изменены только доходы и расходы бюджета, - пояснила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. - Все остальные параметры остаются прежние».

Таким образом, размер дефицита и муниципального долга остался прежним — 149, 7 млн рублей и 600 тысяч рублей соответственно. Что касается последнего, то, по словам Тамары Винт, выплачивать его будут в течение четырех лет равными платежами по 150 млн рублей в год.

Поступившие же средства в сумме 414,5 млн рублей направят на ликвидацию псковской городской свалки (180,1 млн рублей), строительство станции умягчения воды (53,3 млн рублей), строительство водозабора в микрорайоне Псковкирпич (15,3 млн рублей), строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья (68,2 млн рублей), приобретение жилья детям-сиротам и на строительство пяти многоквартирных жилых домов для детей-сирот (35,8 млн рублей).

54,9 млн рублей из дополнительно выделенной суммы планируется израсходовать на благоустройство общественных пространств. Речь идет об установке детских площадок на общественных территориях около улицы Отрадной на берегу р. Великой; между домами № 23а и № 21 на Октябрьском проспекте, № 23 на ул. Металлистов и № 8 на ул. Гражданской; у дома № 15 на ул. Госпитальной. Кроме того, на эти средства предлагается благоустроить две территории общего пользования - парк реки Милевки и сквер на Сиреневом бульваре (1 этап).

«Бюджет города сбалансирован и сохраняет устойчивость», - подчеркнула начальник управления.

Проблемы и решения

Изменения в проект бюджета подробно рассматривались на комитетах, однако вопросы у депутатов остались. Дмитрий Барабанов уточнил, под какой процент взят бюджетный кредит и за счет каких средств долг будет отдаваться. «0,1% процента, - сообщила Тамара Винт. - А отдавать будем за счет заемных средства и остатков по счетам. Кроме того, есть возможность пролонгации».

Судьбой Центра спортивной гимнастики поинтересовалась депутат Наталья Юрченко. «Строить будем, - заверил ее глава Пскова Борис Елкин. - Ожидаем поступлений из федерального бюджета, а пока перераспределяем собственные средства».

Денис Иванов предварил свою просьбу благодарностью за красиво украшенный к Новому году город и попросил главу города поставить на конечной остановке автобуса №3 три стола, чтобы за ними могли торговать бабушки. Борис Елкин обещал, что столы появятся к концу декабря. «40 человек скажут вам за это спасибо», - заверил Денис Иванов.

Интересовались депутаты и тем, как будет решен наболевший вопрос с банно-прачечным комбинатом. «Для начала надо выйти из финансовой ямы, - пояснил Борис Елкин. - Главная задача - разобраться с дебиторкой и кредиторкой и начать оплачивать текущие платежи. Эта задача стоит перед новым руководителем, и он успешно начал ее выполнять. Думаю, с нового года ситуация начнет выправляться и можно будет предпринимать дальнейшие шаги по решению вопроса».

Долгий путь

Расходы бюджета сформированы с учетом всех социальных обязательств. На их исполнение предусмотрено более 60 % всех расходов, отметила депутат и председатель комитета по бюджету и финансовой политике Юлия Пожидаева. «Бюджет остается социально ориентированным, - сказала она. - Средства пойдут на сферу образования, благоустройство территорий, безопасность детей. Кроме того, деньги будут выделены на борьбу с борщевиком, на строительство новых домов».

По ее словам, 30% средств будет направлено на жилищно-коммунальную сферу и ремонт дорог.

«Сегодняшняя сессия решающая, - сказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. - Ей предшествовала большая и кропотливая работа всего депутатского корпуса. Все вопросы обсудили и приняли, ну а над бюджетом работа еще продолжится, процесс это творческий, будут еще изменения, потому что возможности региона нарастают, поступают федеральные средства».

Борис Елкин тоже отметил, что озвученные цифры далеко не конечные, в течение года они будут меняться, и меняться в сторону увеличения. Для этого предстоит работа и с федеральным, и с региональным центрами.

«Принятие бюджета - важное событие, - отметил он. - Его формирование - непростая задача. Мы не сильно отошли от прошлогодних цифр, бюджет также социально направленный: будут строиться школы, развиваться инфраструктура.

Кроме того, глава города сказал, что бюджет следующего года позволит решить ряд вопросов, которые висели дамокловым мечом над городскими властями. «Это и дома для переселенцев из аварийного жилья, и ликвидация свалки, и строительство станции умягчения воды».

Никто не забыт

В ходе сессии депутаты увековечили память героически погибших военнослужащих-псковичей, поддержав инициативу по установке мемориальных досок на домах и школах города. Все погибшие — а это гвардии майор Алексей Ворсюченко, гвардии рядовой Дмитрий Иванов, гвардии сержант Антон Гуров, а также Артем Лазаренко и Алексей Афонин - награждены орденами Мужества посмертно. Все, кроме Дмитрия Иванова, погибли выполняя специальные боевые задачи на Украине. Дмитрий погиб 1 марта 2000 года, неся службу в составе легендарной 6-й роты.

Мемориальные доски появятся на доме на улице Рокоссовского, 36, школе №47, лицее №8 и колледже ПсковГУ.

В честь погибшего в ходе специальной военной операции Дмитрия Грунина решено назвать улицу в районе Павшино. С таким предложением обратилась его вдова, и депутаты его поддержали. Дмитрий погиб 23 мая этого года, посмертно награжден орденом Мужества. Этот случай скорее исключение. В настоящее время улица не имеет названия, только проектируется, а первый дом на ней когда-то построил сам Дмитрий. Жители улицы предложение тоже поддержали.

Еще один вопрос, который нашел поддержку депутатов, - это присвоение скверу, расположенному у дома 71 на Рижском проспекте, названия «Сквер Журналистов».

С инициативой выступили псковские тележурналисты. По словам директора филиала ВГТРК ГТРК «Псков», депутата Натальи Юрченко, сквер призван увековечить память журналистов, погибших при исполнение профессионального долга.

Она напомнила, что в 1995 в Чечне от пули снайпера погиб псковский телеоператор Валентин Янус. «Сейчас идет специальная военная операция, и журналисты, которые освещают ее на местах, также рискуют своими жизнями», - отметила она.

Среди прочего депутаты утвердили границы новых территориальных общественных самоуправлений, приняли изменения в положения о благодарственном письме и о почетной грамоте ПГД, поддержали награждение благодарственными письмами Псковской городской Думы депутата Григория Стороненкова, директора детской музыкальной школы №2 Юрия Наконечного и руководителя самодеятельного коллектива «Театр танцев «Русские узоры» Ирины Казимир.

В завершение сессии слово взял Борис Елкин. Он поздравил всем с наступающим Новым годом и поблагодарил депутатов за слаженную и конструктивную работу. «Год был не самым простым, были новые вызовы, вопросы, проблемы, - сказал он. - Спасибо, что были динамичны и с нами, и со всей страной. В следующем году тоже будем работать на благо псковичей и гостей города».

В свою очередь Александр Гончаренко сказал, что за три месяца совместной работы никаких сложностей не возникло. «А даже если и появятся, то вокруг умные люди, и договориться мы всегда сможем», - отметил он.

Председатель гордумы пожелал главе города, чтобы дома у него все было хорошо, в коллективе все ладилось и все поставленные цели удалось достигнуть.