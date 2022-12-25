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Спорт

Великолучанин установил мировой рекорд с футбольным мячом

Фото: сайт «InterRecord»

Великолучанин Евгений Коньков установил новый мировой рекорд по трюкам с футбольным мячом. Об этом сообщает агентство регистрации мировых рекордов и достижений «InterRecord».

Мужчина смог совершить 100 трюков с футбольным мячом за кратчайшее время. Его время составило 1 минута 20 секунд. 

Он контролировал мяч с помощью головы, шеи и груди.

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