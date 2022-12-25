Великолучанин установил мировой рекорд с футбольным мячом

10:44, 25 декабря 2022, ПАИ

Великолучанин Евгений Коньков установил новый мировой рекорд по трюкам с футбольным мячом. Об этом сообщает агентство регистрации мировых рекордов и достижений «InterRecord».

Мужчина смог совершить 100 трюков с футбольным мячом за кратчайшее время. Его время составило 1 минута 20 секунд.

Он контролировал мяч с помощью головы, шеи и груди.